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12:56, 31 июля 2024Спорт

Израиль усилил охрану спортсменов на Олимпиаде в Париже

Израиль усилил охрану спортсменов на Олимпиаде после убийства лидера ХАМАС

Фото: Kirby Lee / USA TODAY Sports / Reuters

Израильские спецслужбы усилили охрану спортсменов на Олимпийских играх-2024 в Париже. Об этом сообщает Ynet.

Решение было принято после убийства главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. «Израильская делегация на Олимпийских играх может стать объектом мести, мы находимся в особой ситуации», — заявили представители силовых структур. Дополнительная охрана будет защищать участников делегации в Олимпийской деревне и за ее пределами.

Лидер ХАМАС Хания был убит ночью 31 июля. Организация подтвердила его гибель, назвав нападение вероломным.

Израильские спортсмены выступают на Играх в Париже без ограничений. В то же время россиян допустили на турнир в статусе индивидуальных нейтральных атлетов и в количестве 15 человек.

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      Андрей Стрельцов
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