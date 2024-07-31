Израиль усилил охрану спортсменов на Олимпиаде в Париже

Израиль усилил охрану спортсменов на Олимпиаде после убийства лидера ХАМАС

Израильские спецслужбы усилили охрану спортсменов на Олимпийских играх-2024 в Париже. Об этом сообщает Ynet.

Решение было принято после убийства главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. «Израильская делегация на Олимпийских играх может стать объектом мести, мы находимся в особой ситуации», — заявили представители силовых структур. Дополнительная охрана будет защищать участников делегации в Олимпийской деревне и за ее пределами.

Лидер ХАМАС Хания был убит ночью 31 июля. Организация подтвердила его гибель, назвав нападение вероломным.

Израильские спортсмены выступают на Играх в Париже без ограничений. В то же время россиян допустили на турнир в статусе индивидуальных нейтральных атлетов и в количестве 15 человек.