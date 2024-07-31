Китай осудил убийство главы политбюро ХАМАС в Иране

МИД Китая: Пекин осуждает убийство главы политбюро ХАМАС Хании в Иране

Китай решительно осуждает убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, столице Ирана. Об этом со ссылкой на представителей МИД КНР сообщает РИА Новости.

«Мы уделяем повышенное внимание соответствующему инциденту, решительно выступаем против и осуждаем убийство, а также глубоко обеспокоены тем, что этот инцидент может привести к большей нестабильности ситуации в регионе», — заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

Глава политического бюро ХАМАС Исмаил Хания был убит ночью 31 июля. Организация подтвердила гибель главы политбюро движения, назвав нападение вероломным и обвинив в нем сионистов.

Представитель ХАМАС в Алжире Юсеф Хамдан в свою очередь заявил, что убийство Хании повлечет ответные меры в адрес Израиля. «Израиль заплатит цену за это преступление и за все преступления в отношении нашего народа», — сказал он.