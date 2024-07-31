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14:47, 31 июля 2024Спорт

Макрон восхитился заплывами по Сене на Олимпийских играх

Президент Франции Макрон: мы достигли невозможного, в Сене можно плавать

Фото: Hannah McKay / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети X восхитился заплывами по реке Сене в рамках Олимпийских игр-2024.

«Благодаря масштабным инвестициям со стороны государства, включая Париж и Валь‑де‑Марн, мы за четыре года достигли того, что было невозможно 100 лет: в Сене можно плавать», — написал глава государства. Он назвал это сказочным наследием для местных жителей и для биоразнообразия.

31 июля в Сене состоялись плавательные этапы мужских и женских соревнований по триатлону. Олимпийскими чемпионами стали британец Алекс Йи и француженка Кассандра Богран.

Известно, что у спортсменов не было возможности провести предстартовые тренировки в Сене. Заплывы были отменены из-за плохого качества воды в реке.

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      Дарья Коршунова
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