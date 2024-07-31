Медведев назвал ориентиры для бюджета России

Медведев: бюджет РФ должен быть ориентирован на национальные цели и победу в СВО

Бюджет России на ближайшие три года должен быть ориентирован на национальные цели и победу в специальной военной операции (СВО). Цели для федеральной казны назвал зампред Совбеза Дмитрий Медведев, его слова приводит ТАСС.

В ходе встречи с главой Счетной палаты Борисом Ковальчуком президент России Владимир Путин заявил, что, несмотря на рост доходов, лишних денег в бюджете страны нет. При этом глава государства призвал Счетную палату внимательно следить за финансовой дисциплиной и не пропускать «ничего, что называется криминалом».

Согласно данным Минфина, в 2024 году российский бюджет получит непредвиденные 173 миллиарда рублей. Основную часть из них (105,3 миллиарда рублей) составит прибыль Центрального банка, который впервые за семь лет получил прибыль в 140,4 миллиарда рублей.

Эксперты Счетной палаты заявили, что Министерству финансов России следует повышать качество его прогнозов, касающихся доходов федерального бюджета. Из-за слабой предсказуемости происходящих изменений обнаруживаются непредвиденные доходы. Например, в ходе исполнения закона о бюджете в 2023 году появились неучтенные сборы и налоги и федеральная казна получила почти 884 миллиарда рублей доходов из новых источников.