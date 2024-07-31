Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:09, 31 июля 2024Экономика

Медведев назвал ориентиры для бюджета России

Медведев: бюджет РФ должен быть ориентирован на национальные цели и победу в СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Бюджет России на ближайшие три года должен быть ориентирован на национальные цели и победу в специальной военной операции (СВО). Цели для федеральной казны назвал зампред Совбеза Дмитрий Медведев, его слова приводит ТАСС.

В ходе встречи с главой Счетной палаты Борисом Ковальчуком президент России Владимир Путин заявил, что, несмотря на рост доходов, лишних денег в бюджете страны нет. При этом глава государства призвал Счетную палату внимательно следить за финансовой дисциплиной и не пропускать «ничего, что называется криминалом».

Согласно данным Минфина, в 2024 году российский бюджет получит непредвиденные 173 миллиарда рублей. Основную часть из них (105,3 миллиарда рублей) составит прибыль Центрального банка, который впервые за семь лет получил прибыль в 140,4 миллиарда рублей.

Эксперты Счетной палаты заявили, что Министерству финансов России следует повышать качество его прогнозов, касающихся доходов федерального бюджета. Из-за слабой предсказуемости происходящих изменений обнаруживаются непредвиденные доходы. Например, в ходе исполнения закона о бюджете в 2023 году появились неучтенные сборы и налоги и федеральная казна получила почти 884 миллиарда рублей доходов из новых источников.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      «Обороноспособность государства в приоритете». Госдума отказала многодетным отцам в отсрочке от мобилизации

      Российские пограничники завершили работу в аэропорту Звартноц в Армении

      В США усомнились в существовании Украины

      В Госдуме высказались о судьбе отсрочки от мобилизации для многодетных отцов

      Бакальчук захотела процитировать певицу Алсу на фоне ситуации с разводом

      Пилотов самолета с россиянами на борту попытались ослепить лазером в небе

      Космический корабль прокатился по трассе в российском регионе и попал на видео

      Урожайность в России захотели повысить с помощью дронов-агрономов

      Раскрыты самые эффективные способы укрепить мышцы ног

      Российские генералы отказались признать вину в получении 64,5 миллиона рублей взятки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше