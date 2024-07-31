Даниил Медведев вылетел с Олимпиады-2024

Российский теннисист Даниил Медведев вылетел с летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В игре третьего круга, которая состоялась в среду, 31 июля, россиянин проиграл представителю Канады Феликсу Оже-Альяссиму. Встреча продлилась два сета и завершилась в пользу канадца со счетом 6:3, 7:6.

Медведев является пятой ракеткой мира. Оже-Альяссим занимает 19-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Из семи российских теннисистов, выступавших на Олимпиаде, в борьбе за медали остались две спортсменки. Это Мирра Андреева и Диана Шнайдер, которые ранее вышли в четвертьфинал в женском парном разряде.