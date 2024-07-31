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18:56, 31 июля 2024Спорт

Российские теннисистки вышли в четвертьфинал Олимпиады в парном разряде

Российские теннисистки Андреева и Шнайдер вышли в четвертьфинал Олимпиады-2024
СюжетЛетние Олимпийские игры

Фото: Phil Noble / Reuters

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в 1/4 финала летних Олимпийских игр 2024 года в Париже в парном разряде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В игре второго круга россиянки победили пару из Канады, которую представляли Габриэла Дабровски и Лейла Фернандес. Встреча продлилась два сета и завершилась со счетом 6:4, в пользу спортсменок из России.

Ранее борьбу на турнире прекратил россиянин Роман Сафиуллин, выступающий в мужском одиночном разряде. Он проиграл в третьем круге испанцу Карлосу Алькарасу.

Всего приглашение выступить на Играх в Париже приняли семь российских теннисистов. Помимо вышеуказанных игроков, в их число вошли Даниил Медведев, Павел Котов, Екатерина Александрова и Елена Веснина.

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      Алексей Гусев
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