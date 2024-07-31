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11:48, 31 июля 2024Из жизни

Медведица с медвежонком сели в машину и закрылись внутри

В США медведица с медвежонком закрылись в машине и включили музыку

Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В США медведица забралась в машину вместе с медвежонком и не смогла выйти. Об этом сообщает NBC Connecticut.

В июле 2024 года жительница города Уинстед в штате Коннектикут позвонила в экстренные службы после того, как в ее автомобиль залезли медведица с медвежонком и каким-то образом закрылись изнутри. При этом снаружи остался второй медвежонок, явно обеспокоенный происходящим.

Хищники стали метаться внутри, случайно включили музыку по радио на полную громкость и даже сумели посигналить. Именно в этот момент владелица узнала, что в ее машине сидят медведи. После ее звонка на место прибыли сотрудники природоохранной полиции. Они открыли дверь автомобиля, и медведица с медвежатами убежали в лес. При этом за то время, что они были заперты в автомобиле, они почти целиком разгромили его салон — испортили сиденья и приборную панель.

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      Антонина Черташ
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