Медведица с медвежонком сели в машину и закрылись внутри

В США медведица с медвежонком закрылись в машине и включили музыку

В США медведица забралась в машину вместе с медвежонком и не смогла выйти. Об этом сообщает NBC Connecticut.

В июле 2024 года жительница города Уинстед в штате Коннектикут позвонила в экстренные службы после того, как в ее автомобиль залезли медведица с медвежонком и каким-то образом закрылись изнутри. При этом снаружи остался второй медвежонок, явно обеспокоенный происходящим.

Хищники стали метаться внутри, случайно включили музыку по радио на полную громкость и даже сумели посигналить. Именно в этот момент владелица узнала, что в ее машине сидят медведи. После ее звонка на место прибыли сотрудники природоохранной полиции. Они открыли дверь автомобиля, и медведица с медвежатами убежали в лес. При этом за то время, что они были заперты в автомобиле, они почти целиком разгромили его салон — испортили сиденья и приборную панель.

Ранее сообщалось, что на Сахалине медведь напал на дачницу, но ее спас вовремя подоспевший сосед с лопатой. Хищника привлек запах рыбных потрохов.