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19:06, 31 июля 2024Россия

Мигрант трижды менял имя ради работы в России и поплатился

Мигрант трижды менял паспорт, чтобы приехать на заработки в Россию

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Мигрант трижды менял паспорт, чтобы приехать на заработки в Россию и поплатился — его задержали, пишет aif.ru.

По данным издания, мужчина под новым именем хотел встать на миграционный учет ради работы в России. Однако ему предложили пройти процедуру снятия отпечатков пальцев, и выяснилось, что ранее решением Сургутского городского суда его выдворили из страны на пять лет.

После этого, как утверждает издание, мужчина вернулся на родину, там сменил фамилию, имя и дату рождения, получил новый заграничный паспорт, а затем вновь приехал в Ханты-Мансийский округ на заработки. Эту аферу он проворачивал не в первый раз — при более детальной проверке дактилоскопических баз данных выяснилось, что это уже третья попытка мигранта пересечь границу России незаконно.

На сегодняшний день его поместили в Центр временного содержания иностранных граждан.

Ранее в Сургуте сотрудники полиции и ФСБ провели облаву на мигрантов в мечети. Правоохранители выявили 17 нарушений миграционного законодательства, а также одного нелегально находившегося на территории России иностранного гражданина.

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      Елена Торубарова
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