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17:19, 25 мая 2024Силовые структуры

В Сургуте силовики устроили облаву на мигрантов в мечети

В Сургуте полиция и ФСБ устроили облаву на мигрантов в мечети

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Сургуте сотрудники полиции по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО) и Федеральной службы безопасности (ФСБ) провели облаву на мигрантов в мечети. Об этом сообщило региональное УВД в Telegram.

24 мая полицейские совместно с сотрудниками ФСБ и Росгвардии провели проверку посетителей мечети. В отдел по вопросам миграции УМВД России по Сургуту сотрудники полиции доставили 140 иностранцев

В ходе облавы было обнаружено 17 нарушений миграционного законодательства, а также один нелегально находившийся на территории России иностранный гражданин. «В настоящее время решается вопрос его о выдворении за пределы России», — подчеркивается в сообщении.

Ранее в Екатеринбурге полицейские пришли с рейдом на закрытую БДСМ-вечеринку. Представитель полиции региона уточнил, что мероприятие было профилактическим.

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      Юрий Леонов
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