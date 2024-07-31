Назван неочевидный способ выглядеть моложе без сахара

Эндокринолог Зухра Павлова призвала есть меньше сахара, чтобы молодо выглядеть

Эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова призвала есть меньше сахара, чтобы выглядеть моложе. Неочевидный способ сделать это врач назвала в своем Telegram-канале.

Эндокринолог рассказала, что ученые из Калифорнии в ходе исследований, в которых участвовали женщины, установили, что чем меньше человек ест, тем моложе его организм. Выяснилось также, что моложе всего из участниц научного эксперимента выглядели те, кто придерживался средиземноморской диеты.

При этом каждый грамм добавленного сахара приводил к увеличению биологического возраста женщин, даже если в остальном они придерживались здоровой диеты Зухра Павлова эндокринолог

По словам Павловой, потребление сахара ухудшает обмен веществ и провоцирует развитие множества заболеваний. Врач отметила также, что отказ всего от десяти граммов добавленного сахара в день сопоставим с переводом биологических часов почти на два с половиной месяца назад. Но это правило действует, если человек постоянно ограничивает себя в сладком, уточнила она.

Ранее Павлова назвала неочевидный способ распознать сахарный диабет. По ее словам, у диабетиков меняется голос.