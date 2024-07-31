Огромный питон забрался в курятник и проглотил дорогих бойцовых петухов

В Таиланде четырехметровая змея съела бойцовых петухов местного жителя

В Таиланде поймали четырехметрового питона, который забрался в курятник в провинции Удонтхани и проглотил бойцовых петухов. Об этом пишет The Thaiger.

Сотрудников службы по отлову диких животных вызвал в субботу, 27 июля, 52-летний Сурачай Чинму. Он рассказал, что застал огромную змею в курятнике на заднем дворе. Там специалисты обнаружили питона, который мирно спал. При этом у него было заметно раздуто брюхо, а рядом валялась тушка курицы. Питона изловили, в нем оказалось четыре метра длины и около 20 килограммов веса.

Выяснилось, что незваный гость съел трех бойцовых петухов, которых разводит Чинму, и отдыхал, переваривая их. Мужчина заявил, что ранее у него уже пропали две дорогие птицы, но он был уверен, что их стащил кто-то из местных жителей. Около 12:30 таец услышал взволнованное кудахтанье и бросился в курятник, надеясь поймать вора, однако обнаружил там питона. Чинму также рассказал, что один из попавших в пасть к змее петухов стоил три тысячи батов (7,2 тысячи рублей) и был особенно ценным.

Сотрудники службы вывезли питона подальше в джунгли. Соседи Чинму приняли появление большой змеи в поселке за знак удачи. Они начали выискивать различные числа, связанные с происшествием, вроде номера дома Чинму, чтобы поставить на них во время следующего розыгрыша лотереи.

Ранее в Индии питон напал на справлявшего нужду мужчину. Инцидент попал на видео.