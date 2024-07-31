Олимпийская чемпионка пошутила о последствиях заплыва в Сене

Пловчиха ван Раувендал опубликовала Голлума, подписав «мы выйдем из Сены такими»

Олимпийская чемпионка в плавании на открытой воде Шарон ван Раувендал пошутила в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) о последствиях заплыва в Сене.

Спортсменка опубликовала картинку с героем фантастических произведений Джона Толкина Голлумом, выходящим из Сены к журналисту с микрофоном. «Девять дней до того, как мы выйдем из воды такими», — подписала она. Также нидерландская пловчиха сделала отметку страниц Международного олимпийского комитета и World Aquatics.

Ранее ван Раувендал призналась, что за несколько дней до заплыва примет антибиотики для профилактики, чтобы предотвратить диарею. «В прошлом году я тоже так делала, и тогда у меня немного сводило живот, ощущения словно во время менструации. А еще мы всегда пьем колу после гонки, говорят, это убивает бактерии», — рассказала она.

Первые соревнования в Сене проходят 31 июля. На старт выходят триатлонисты.

