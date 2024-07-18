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22:22, 18 июля 2024Спорт

Олимпийская чемпионка выразила опасения из-за качества воды в Сене

Олимпийская чемпионка ван Раувендал примет антибиотики перед заплывом в Сене

Фото: Molly Darlington / Reuters

Олимпийская чемпионка 2016 года в плавании на открытой воде Шарон ван Раувендал выразила опасения из-за качества воды в Сене. Ее слова приводит AD.

Ван Раувендал заявила, что за несколько дней до заплыва примет антибиотики для профилактики, чтобы предотвратить диарею. «За день до старта мне надо будет выйти на тренировку. В прошлом году я тоже так делала, и тогда у меня немного сводило живот, ощущения словно во время менструации. А еще мы всегда пьем колу после гонки, говорят, это убивает бактерии», — отметила она.

17 июля в Сене искупалась мэр Парижа Анн Идальго. Таким образом она решила доказать, что в реке безопасно проводить соревнования в рамках летних Олимпийских игр-2024. Несколькими днями ранее в Сене искупалась министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера.

До этого экологи выяснили, что качество воды в реке не соответствует нормам, рекомендуемым для купания. При этом последние исследования, проведенные в конце июня, показали улучшение качества воды до допустимых значений.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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