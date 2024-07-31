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05:26, 31 июля 2024Мир

ООН прокомментировала удар Израиля по Ливану

ООН выразила обеспокоенность ударом Израиля по пригороду Бейрута

Фото: Ida Marie Odgaard / Ritzau Scanpix / Reuters

ООН крайне обеспокоена ударом израильской армии по пригороду Бейрута. Об этом говорится в заявлении офиса генерального секретаря всемирной организации, его приводит ТАСС.

«Мы вновь призываем стороны к максимальной сдержанности и призываем всех причастных избегать дальнейшей эскалации», — сказано в сообщении.

30 июля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по пригороду Бейрута с помощью беспилотника. Целью атаки стал командир ливанского шиитского движения «Хезболла», ответственный за гибель гражданских в Мадждал-Шамсе. Как пояснил глава израильского Минобороны Йоав Галант, «Хезболла» перешла красную линию.

Иран направил в Совет Безопасности (СБ) ООН письмо с требованием привлечь власти страны к ответственности за атаку.

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      Марина Совина
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