Оптовые цены на бензин в июле заметно выросли

Цена бензина АИ-95 на бирже выросла в июле еще на 16 %

В России в июле заметно выросли оптовые цены на бензин — топливо марки АИ-95 подорожало на 16 процентов, до 73 505 рублей за тонну. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

За тот же период стоимость бензина АИ-92 увеличилась за месяц на 5,4 процента, до 55 378 рублей за тонну. Цена дизельного топлива поднялась за месяц на 2,5 процента, до 61 347 рублей за тонну, а топочного мазута — подскочила сразу на 11,5 процента, до 32 139 рублей за тонну.

Стоимость топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) выросла на 3,9 процента, до 81 719 рублей за тонну, при этом 26 июля был зафиксирован исторический рекорд — 82 736 рублей за тонну. Почти вдвое (на 83 процента) подорожали сжиженные углеводородные газы (СУГ) — до 41 348 рублей за тонну.

Ранее первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин заявил, что ситуация с производством топлива в России стабильна. Он признал также, что в июле в стране произошел временный всплеск оптовых цен на бензин этой марки, однако принятые властями меры позволили его подавить.