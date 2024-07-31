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15:39, 31 июля 2024Экономика

Оптовые цены на бензин в июле заметно выросли

Цена бензина АИ-95 на бирже выросла в июле еще на 16 %

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В России в июле заметно выросли оптовые цены на бензин — топливо марки АИ-95 подорожало на 16 процентов, до 73 505 рублей за тонну. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

За тот же период стоимость бензина АИ-92 увеличилась за месяц на 5,4 процента, до 55 378 рублей за тонну. Цена дизельного топлива поднялась за месяц на 2,5 процента, до 61 347 рублей за тонну, а топочного мазута — подскочила сразу на 11,5 процента, до 32 139 рублей за тонну.

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Стоимость топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) выросла на 3,9 процента, до 81 719 рублей за тонну, при этом 26 июля был зафиксирован исторический рекорд — 82 736 рублей за тонну. Почти вдвое (на 83 процента) подорожали сжиженные углеводородные газы (СУГ) — до 41 348 рублей за тонну.

Ранее первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин заявил, что ситуация с производством топлива в России стабильна. Он признал также, что в июле в стране произошел временный всплеск оптовых цен на бензин этой марки, однако принятые властями меры позволили его подавить.

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