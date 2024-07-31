Опубликована реакция приговоренного к казни немца на решение Лукашенко о его помиловании

Приговоренный к казни немец Кригер заплакал, узнав о помиловании от Лукашенко

Приговоренный к казни в Белоруссии немец Рико Кригер заплакал, узнав о помиловании от президента республики Александра Лукашенко. Видеозапись его реакции на решение главы государства показало «Общенациональное телевидение Белоруссии» в своем Telegram-канале.

«Спасибо господину Лукашенко. Спасибо за то, что вы меня простили. Спасибо за то, что вы дали мне возможность увидеться с моей дочерью. Большое спасибо», — поблагодарил сквозь слезы Кригер.

Немец также признался, что молился за такое решение президента Белоруссии. Кригер добавил, что это лучший момент в его жизни, а он сам невероятно счастлив.

Кригер был приговорен к расстрелу в Белоруссии 22 июля. Сообщалось, что по заданию Службы безопасности Украины немец фотографировал воинскую часть и пусковые установки «Искандер» в Осиповичах. 30 июля Лукашенко принял решение о помиловании гражданина Германии.