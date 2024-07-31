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06:01, 1 августа 2024Мир

В ЕС призвали признать независимость Палестины

Член ЕП от Португалии Оливейра призвал признать независимость Палестины
Жуан Оливейра

Жуан Оливейра. Фото: SIC / Wikimedia

Член Европарламента (ЕП) от Португалии Жуан Оливейра призвал приостановить соглашение с Израилем и признать независимость Палестины. Об этом говорится в обращении евродепутата к Еврокомиссии (ЕК). «Лента.ру» изучила текст соответствующего письма.

Геноцид палестинского народа в секторе Газа, который широко осуждается на международном уровне, продолжается уже несколько месяцев.

«В результате израильских бомбардировок погибло около 38 000 палестинцев и более 78 000 получили ранения, в том числе тысячи детей. Израиль также блокирует гуманитарную помощь палестинскому населению. Научный журнал The Lancet утверждает, что в результате конфликта прямо или косвенно погибло 186 000 палестинцев, что составляет 7,9 процента населения сектора Газа. Тем временем на Западном берегу израильские вооруженные силы и поселенцы продолжают убивать палестинцев, подвергать их нападениям и выгонять из своих домов, поскольку объявлено о планах строительства новых поселений», — говорится в обращении.

Израиль безнаказанно продолжает оккупацию и колонизацию палестинских земель, не соблюдая резолюции ООН и препятствуя урегулированию на основе сосуществования двух государств. Массовые убийства должны прекратиться, должно начаться немедленное и постоянное прекращение огня, должен быть обеспечен неограниченный доступ для гуманитарной помощи, должны быть освобождены палестинские и израильские заключенные и должно быть создано государство Палестина, как это предусмотрено резолюциями ООН

Жуан Оливейрачлен Европарламента (ЕП) от Португалии

В связи с этим Оливейра спрашивает у Еврокомиссии о ее планах в отношении урегулирования конфликта в регионе. «Среди других мер по продвижению к достижению этих целей: предложит ли Комиссия Совету приостановить действие Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем? Предложит ли Комиссия государствам-членам признать государство Палестина, как это было определено резолюциями ООН десятилетия назад?» — спрашивает автор обращения.

Ранее глава Турции Реджеп Тайин Эрдоган заявил, что Запад должен оказывать давление на Израиль по вопросу сектора Газа, чтобы заставить Иерусалим остановить кровопролитие.

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Также Эрдоган отметил, что путь к окончательному миру на Ближнем Востоке возможен через решение о двух государствах — признание Палестины в качестве государства Советом безопасности ООН изменит климат в регионе.

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      Кирилл Садовский
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