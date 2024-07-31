В ЕС призвали признать независимость Палестины

Член ЕП от Португалии Оливейра призвал признать независимость Палестины

Член Европарламента (ЕП) от Португалии Жуан Оливейра призвал приостановить соглашение с Израилем и признать независимость Палестины. Об этом говорится в обращении евродепутата к Еврокомиссии (ЕК). «Лента.ру» изучила текст соответствующего письма.

Геноцид палестинского народа в секторе Газа, который широко осуждается на международном уровне, продолжается уже несколько месяцев.

«В результате израильских бомбардировок погибло около 38 000 палестинцев и более 78 000 получили ранения, в том числе тысячи детей. Израиль также блокирует гуманитарную помощь палестинскому населению. Научный журнал The Lancet утверждает, что в результате конфликта прямо или косвенно погибло 186 000 палестинцев, что составляет 7,9 процента населения сектора Газа. Тем временем на Западном берегу израильские вооруженные силы и поселенцы продолжают убивать палестинцев, подвергать их нападениям и выгонять из своих домов, поскольку объявлено о планах строительства новых поселений», — говорится в обращении.

Израиль безнаказанно продолжает оккупацию и колонизацию палестинских земель, не соблюдая резолюции ООН и препятствуя урегулированию на основе сосуществования двух государств. Массовые убийства должны прекратиться, должно начаться немедленное и постоянное прекращение огня, должен быть обеспечен неограниченный доступ для гуманитарной помощи, должны быть освобождены палестинские и израильские заключенные и должно быть создано государство Палестина, как это предусмотрено резолюциями ООН Жуан Оливейра член Европарламента (ЕП) от Португалии

В связи с этим Оливейра спрашивает у Еврокомиссии о ее планах в отношении урегулирования конфликта в регионе. «Среди других мер по продвижению к достижению этих целей: предложит ли Комиссия Совету приостановить действие Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем? Предложит ли Комиссия государствам-членам признать государство Палестина, как это было определено резолюциями ООН десятилетия назад?» — спрашивает автор обращения.

Ранее глава Турции Реджеп Тайин Эрдоган заявил, что Запад должен оказывать давление на Израиль по вопросу сектора Газа, чтобы заставить Иерусалим остановить кровопролитие.

Также Эрдоган отметил, что путь к окончательному миру на Ближнем Востоке возможен через решение о двух государствах — признание Палестины в качестве государства Советом безопасности ООН изменит климат в регионе.