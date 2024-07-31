Павел Дуров написал о ценности свободы в своей анкете донора спермы

Опубликованы ответы на анкету, которую Павел Дуров заполнил при донорстве спермы

В московской клинике нашли анкету донора спермы, чьи данные совпадают с деталями биографии основателя «ВКонтакте» и Telegram Павла Дурова. Ответы на анкету обнаружили и опубликовали журналисты информационного агентства URA.RU.

В анкете донора под номером шесть указано, что его рост 176 сантиметров, он брюнет с карими глазами и европейским типом внешности. По знаку зодиака Весы, средний балл в школе и вузе — 5. Профессия — предприниматель и программист. Донор также упомянул, что он вегетарианец, жаворонок и говорит на девяти языках, включая латынь и персидский. Любимый фильм — «12 разгневанных мужчин», а любимая книга — «Хакеры и художники» Пола Грэма. И то, и другое совпадает с предпочтениями Павла Дурова, который упоминал о фильме и книге в интервью. Кроме того, в анкете упомянуто, что отец донора — доктор филологических наук и преподаватель, как и у Дурова.

В конце анкеты донору было предложена написать небольшое эссе. Он выбрал тему о ценности свободы и рабстве.

Человек не может стать по-настоящему свободным, пока существует в тупиковой парадигме "раб — хозяин". В этой системе любой хозяин — чей-то раб, и любой раб — чей-то хозяин. Оставаясь рабом денег, невозможно стать истинным хозяином собственной жизни Павел Дуров

Павел Дуров также неоднократно подчеркивал важность свободы в жизни и говорил об этом в интервью. В частности, в разговоре с Такером Карлсоном он сказал, что «был большим сторонником таких ценностей, как свободный рынок, свобода слова, свобода собраний».

Ранее сообщалось, что число желающих сдать семя в банк спермы выросло на 980 процентов после поста Павла Дурова о том, что он помог зачать более ста детей по всему миру. При этом количество желающих подсадить себе сперму Дурова выросло на 460 процентов. Стоимость спермы основателя Telegram по-прежнему составляет 20 тысяч рублей.

