Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:51, 31 июля 2024Из жизни

Павел Дуров написал о ценности свободы в своей анкете донора спермы

Опубликованы ответы на анкету, которую Павел Дуров заполнил при донорстве спермы

Фото: Albert Gea / Reuters

В московской клинике нашли анкету донора спермы, чьи данные совпадают с деталями биографии основателя «ВКонтакте» и Telegram Павла Дурова. Ответы на анкету обнаружили и опубликовали журналисты информационного агентства URA.RU.

В анкете донора под номером шесть указано, что его рост 176 сантиметров, он брюнет с карими глазами и европейским типом внешности. По знаку зодиака Весы, средний балл в школе и вузе — 5. Профессия — предприниматель и программист. Донор также упомянул, что он вегетарианец, жаворонок и говорит на девяти языках, включая латынь и персидский. Любимый фильм — «12 разгневанных мужчин», а любимая книга — «Хакеры и художники» Пола Грэма. И то, и другое совпадает с предпочтениями Павла Дурова, который упоминал о фильме и книге в интервью. Кроме того, в анкете упомянуто, что отец донора — доктор филологических наук и преподаватель, как и у Дурова.

В конце анкеты донору было предложена написать небольшое эссе. Он выбрал тему о ценности свободы и рабстве.

Человек не может стать по-настоящему свободным, пока существует в тупиковой парадигме "раб — хозяин". В этой системе любой хозяин — чей-то раб, и любой раб — чей-то хозяин. Оставаясь рабом денег, невозможно стать истинным хозяином собственной жизни

Павел Дуров
Материалы по теме:
«Дуров реально это делает или прикалывается?» Основатель Telegram был легендой Рунета. Почему теперь над ним смеются?
«Дуров реально это делает или прикалывается?»Основатель Telegram был легендой Рунета. Почему теперь над ним смеются?
29 октября 2023
Россиянка назвалась матерью детей Павла Дурова. Кто она такая и как живет?
Россиянка назвалась матерью детей Павла Дурова. Кто она такая и как живет?
26 июля 2024
Павел Дуров заявил, что у него 100 биологических детей. Как это возможно и зачем это основателю Telegram?
Павел Дуров заявил, что у него 100 биологических детей. Как это возможно и зачем это основателю Telegram?
30 июля 2024

Павел Дуров также неоднократно подчеркивал важность свободы в жизни и говорил об этом в интервью. В частности, в разговоре с Такером Карлсоном он сказал, что «был большим сторонником таких ценностей, как свободный рынок, свобода слова, свобода собраний».

Ранее сообщалось, что число желающих сдать семя в банк спермы выросло на 980 процентов после поста Павла Дурова о том, что он помог зачать более ста детей по всему миру. При этом количество желающих подсадить себе сперму Дурова выросло на 460 процентов. Стоимость спермы основателя Telegram по-прежнему составляет 20 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Обсудить
      Последние новости

      В России продлили запрет на вывоз бензина за границу. Что будет с ценами на топливо?

      В Госдуме решили не запрещать вебкам в России

      Спасателям пришлось выносить 200-килограммового россиянина из квартиры к медикам

      Названы способы вычислить и оштрафовать нарушающих ПДД на электросамокатах россиян

      Раненому бойцу СВО со словами «пошел вон отсюда» и матом отказали в реабилитации

      Домохозяек призвали натирать мебель одним видом отходов

      Стало известно о формировании резервов ВСУ в Харьковской области

      Индонезия поддержала запуск прямых рейсов из России на Бали

      Раскрыт вред пропуска завтрака для детей

      В Минобразования Украины украинских студентов за границей сравнили с бездомными

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше