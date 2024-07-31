Пережившие крушение в кругосветке путешественники вернулись в Россию спустя три года

РГО: россияне вернулись из кругосветной экспедиции Russian Ocean Way

Пережившие крушение во время российской кругосветной экспедиции Russian Ocean Way путешественники вернулись на родину спустя три года и один месяц плавания. Об этом сообщается на сайте Русского географического общества (РГО).

Уточняется, что путешественники Евгений Ковалевский и Станислав Березкин бросили якорь у Анапы 30 июля, однако на берег они смогут сойти только 31 июля после прохождения таможенного контроля. «Море напоследок показало свой нрав: встречный ветер в 20 узлов, волны, килевая и бортовая качка, все было!» — рассказал руководитель экспедиции Ковалевский.

Березкин и Ковалевский стартовали на тримаране из Кронштадта 1 июля 2021 года. Основной этап экспедиции уже завершен, он включал 32 страны: Финляндия, Швеция, Дания, Германия, Нидерланды, Франция, Испания, Португалия, Марокко, Кабо Верде, Бразилия, Уругвай, Аргентина, Чили, Остров Пасхи, Французская Полинезия: Мангарева (Гамбьер), Туамоту, Таити, Самоа, Фиджи, Вануату, Австралия, Восточный Тимор, Индонезия, Таиланд, Индия, Шри-Ланка, Мальдивы, Йемен (Остров Сокотра), Джибути, Египет, Турция.

Теперь путешественникам предстоит пройти российский этап экспедиции от Новороссийска до Кронштадта.

Ранее переживший нападение акул член экипажа российской кругосветной экспедиции Russian Ocean Way рассказал о случившемся. По словам Ковалевского, множественные атаки хищников начались между 3 и 6 сентября 2023 года на пути от Вануату до Австралии.