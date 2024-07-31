Президент Ирана прокомментировал убийство главы политбюро ХАМАС

Президент Ирана после убийства Хании пообещал, что страны защитит суверенитет

Президент Ирана Масуд Пезешкиан после убийства главы политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаила Хании пообещал, что страна будет защищать свой суверенитет. Его слова приводит ТАСС.

«Исламская Республика Иран будет защищать свою территориальную целостность и достоинство и заставит террористов-оккупантов пожалеть об их трусливых действиях», — сказал он.

Исмаил Хания и один из его телохранителей погибли в среду, 31 июля, после того как их резиденция в Тегеране подверглась атаке.

Вице-президент Ирана Амир Хосейн Газизаде Хашеми заявил, что палестинцы имеют полное право «наказать исполнителей» убийства главы политбюро ХАМАС.