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10:36, 31 июля 2024Мир

Президент Ирана прокомментировал убийство главы политбюро ХАМАС

Президент Ирана после убийства Хании пообещал, что страны защитит суверенитет
Масуд Пезешкиан

Масуд Пезешкиан. Фото: Morteza Fakhri Nezhad / IRIB / WANA (West Asia News Agency) / Reuters

Президент Ирана Масуд Пезешкиан после убийства главы политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаила Хании пообещал, что страна будет защищать свой суверенитет. Его слова приводит ТАСС.

«Исламская Республика Иран будет защищать свою территориальную целостность и достоинство и заставит террористов-оккупантов пожалеть об их трусливых действиях», — сказал он.

Исмаил Хания и один из его телохранителей погибли в среду, 31 июля, после того как их резиденция в Тегеране подверглась атаке.

Вице-президент Ирана Амир Хосейн Газизаде Хашеми заявил, что палестинцы имеют полное право «наказать исполнителей» убийства главы политбюро ХАМАС.

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      Лина Пивоварова
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