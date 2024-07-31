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08:46, 31 июля 2024Мир

Вице-президент Ирана заявил о праве палестинцев «наказать исполнителей» убийства Хании

Хашеми: палестинцы имеют право «наказать исполнителей» убийства Хании

Фото: Morteza Fakhri Nezhad / IRIB / WANA / Reuters

Вице-президент Ирана Амир Хосейн Газизаде Хашеми заявил, что палестинцы имеют полное право «наказать исполнителей» убийства главы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Его слова приводит ТАСС.

«Неотъемлемое право фронта сопротивления — как можно скорее прояснить размеры этого преступления и наказать его исполнителей», — отметил он.

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания и один из его телохранителей погибли в среду, 31 июля, после того, как их резиденция в Тегеране подверглась нападению.

На фоне сообщений о гибели Хании в Иране созвали экстренное заседание Высшего совета национальной безопасности в резиденции верховного лидера Али Хаменеи.

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      Лина Пивоварова
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