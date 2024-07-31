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15:33, 31 июля 2024Спорт

Призер Олимпиады-2024 высказался об отсутствии на турнире россиян

Призер Олимпиады-2024 по дзюдо Махмадбеков: жаль, что на турнире нет россиян

Фото: Panoramic / Globallookpress.com

Бронзовый призер Олимпийских игр — 2024 по дзюдо Сомон Махмадбеков из сборной Таджикистана высказался об отсутствии на турнире россиян. Его слова приводят «Известия».

«Конечно, жаль. Даже из нашего клуба отобрались два человека, в 60 и 66 килограммах. Пацаны трудились весь цикл, и все закончилось такой ситуацией», — заявил он. По его мнению, это повлияло на уровень конкуренции на олимпийском турнире.

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На Олимпиаде в Париже в той же весовой категории до 81 килограмма мог выступить двоюродный брат Махмадбекова — представляющий Россию Махмадбек Махмадбеков. Он принял приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК), однако позднее отказался, как и другие российские дзюдоисты. «Медаль я посвящаю брату в том числе, я на сто процентов уверен, что он рад за меня», — отметил Сомон Махмадбеков.

Олимпийские игры проходят с 26 июля по 11 августа в Париже. Российские дзюдоисты и борцы отказались от участия в турнире, несмотря на приглашение МОК.

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      Дарья Коршунова
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