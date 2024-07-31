Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:09, 31 июля 2024Наука и техника

«Роскосмос» скорректировал орбиту МКС

«Роскосмос» поднял орбиту МКС на 3,1 километра

Фото: NASA / Wikipedia

Российская сторона скорректировала околоземную орбиту Международной космической станции (МКС), подняв ее на 3,1 километра. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос».

Двигатели пристыкованного к МКС грузового корабля «Прогресс МС-26» включились 31 июля в 12:51 и проработали 1233,3 секунды, выдав импульс величиной 1,78 метра в секунду.

После коррекции высота орбиты станции составила 418,1 километра над поверхностью Земли. Таким образом МКС была подготовлена к возвращению корабля «Союз МС-25» и запуску его смены — «Союза МС-26».

Материалы по теме:
Лунная гонка, взрывы ракет Илона Маска и спутники Северной Кореи. Как 2023 год изменил мировую космонавтику?
Лунная гонка, взрывы ракет Илона Маска и спутники Северной Кореи.Как 2023 год изменил мировую космонавтику?
27 декабря 2023
Сильнейшие державы планеты всерьез взялись за освоение космоса. Кто победит в новой космической гонке?
Сильнейшие державы планеты всерьез взялись за освоение космоса.Кто победит в новой космической гонке?
1 февраля 2024

Ранее госкорпорация сообщила, что отстыковка «Прогресса МС-26» от МКС назначена на 13 августа.

Корабль отправился к МКС на ракете «Союз-2.1а», стартовавшей 15 февраля с космодрома Байконур в Казахстане.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      Условия ипотеки для айтишников поменяли. Кто теперь не сможет взять кредит по низкой ставке?

      Стало известно о разногласиях Харрис и Зеленского перед началом конфликта на Украине

      Замедлению российской экономики нашли объяснение

      В России испытают краску для маскировки в ИК-диапазоне

      В США признали нехватку денег для Украины

      Совбез ООН проведет заседание из-за лишения жизни главы ХАМАС

      Бакальчук назвал нерадужными перспективы Wildberries на фоне увольнений. Что еще он сказал о жене и совместном бизнесе?

      В Германии захотели сократить пособия по безработице для мигрантов

      Звезда Comedy Woman рассказала о неизлечимом заболевании

      Доктор объяснил причины распада личности у алкоголиков

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше