«Роскосмос» скорректировал орбиту МКС

«Роскосмос» поднял орбиту МКС на 3,1 километра

Российская сторона скорректировала околоземную орбиту Международной космической станции (МКС), подняв ее на 3,1 километра. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос».

Двигатели пристыкованного к МКС грузового корабля «Прогресс МС-26» включились 31 июля в 12:51 и проработали 1233,3 секунды, выдав импульс величиной 1,78 метра в секунду.

После коррекции высота орбиты станции составила 418,1 километра над поверхностью Земли. Таким образом МКС была подготовлена к возвращению корабля «Союз МС-25» и запуску его смены — «Союза МС-26».

Ранее госкорпорация сообщила, что отстыковка «Прогресса МС-26» от МКС назначена на 13 августа.

Корабль отправился к МКС на ракете «Союз-2.1а», стартовавшей 15 февраля с космодрома Байконур в Казахстане.