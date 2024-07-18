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15:50, 18 июля 2024Наука и техника

«Роскосмос» назначил дату отстыковки «Прогресса МС-26» от МКС

«Роскосмос»: отстыковка корабля «Прогресс МС-26» от МКС назначена на 13 августа

Фото: Роскосмос / РИА Новости

Отстыковка транспортного грузового корабля «Прогресс МС-26» от Международной космической станции (МКС) назначена на 13 августа. Дату назвали в госкорпорации «Роскосмос».

17 июля находящиеся на МКС космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин выполнили укладку удаляемого оборудования в корабле, а также осуществили наддув станции азотом из баллонов «Прогресса МС-26» на семь миллиметров ртутного столба.

Утром 26 апреля орбита МКС была поднята на один километр при помощи «Прогресса МС-26», двигатели которого проработали 403,2 секунды, выдав импульс величиной 0,6 метра в секунду.

Корабль отправился к МКС 15 февраля на ракете «Союз-2.1а», стартовавшей с космодрома Байконур в Казахстане.

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      Иван Потапов
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