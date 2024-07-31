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16:55, 31 июля 2024Спорт

Российская фигуристка рассказала о стриптизершах для юниоров и вспомнила Валиеву

Фигуристка Баранова: юниоры вызывали на вечеринку стриптизерш после Гран-при

Фото: Kelli McClintock / Unsplash

Российская фигуристка Софья Баранова рассказала, как проходили вечеринки после соревнований. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Приведу пример официальных банкетов после международных соревнований. В Челябинске проходил юниорский этап Гран-при. Закрытая афтепати для спортсменов по билетам. Насколько я знаю, вечеринка кончилась тем, что туда вызвали стриптизерш», — сказала фигуристка. Баранова добавила, что не стала бы обвинять в этом Федерацию фигурного катания, поскольку та не могла держать под контролем происходившее после турнира.

Вместе с вопросом о том, кто должен нести ответственность за подобное поведение несовершеннолетних, она вспомнила допинг-историю Камилы Валиевой. «Дедушка, чей тортик съели, остались следы, и потом получается, что допинг-тесты неблагополучные? Я вообще не верю в версию с тортиком, потому что знаю ситуацию. Конечно, дело не в тортике. Как в нем мог оказаться триметазидин?» — удивилась фигуристка.

29 января Валиеву дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В пробе фигуристки от декабря 2021 года были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидин. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы. В частности, Валиева вместе с партнерами по сборной России была лишена золота за победу в командном турнире на Олимпиады-2022.

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      Андрей Стрельцов
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