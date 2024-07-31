Российскому бойцу UFC запретили выступать в нескольких американских штатах

Бойцу UFC Магомедову запретили выступать в нескольких американских штатах

Российскому бойцу смешанного стиля (ММА) Шарабутдину Магомедову (известному как Шара Буллет) запретили выступать в нескольких американских штатах из-за состояния здоровья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на команду спортсмена.

«В нескольких штатах Шаре будет запрещено выступать. По остальным нужно будет заранее выверять все действия», — заявил собеседник агентства, отметив, что пока боец будет драться на Ближнем Востоке. Ограничения связаны с тем, что у Магомедова было несколько операций на глазе и частично потеряно зрение.

Сам боец признался, что готов был подраться в Америке для своих фанатов. «Но все знают, что у меня больше тяга к своим родным фанатам из стран СНГ, к русским добрым мужикам из России, с Кавказа», — рассказал Магомедов в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».

30-летний Шара Буллет идет на серии из 13 побед в ММА. В Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) он дебютировал осенью 2023-го и провел два поединка. Следующий бой в UFC против поляка Михала Оликсийчука состоится 3 августа в Абу-Даби.