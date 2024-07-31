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19:27, 31 июля 2024Мир

Совбез ООН проведет заседание из-за смерти главы ХАМАС

Совбез ООН проведет 31 июля заседание из-за смерти главы ХАМАС

Фото: Lev Radin / Globallookpress.com

Совет Безопасности (СБ) ООН проведет 31 июля в 23:00 во времени Москвы экстренное заседание из-за смерти главы палестинского радикального движения ХАМАС Исмаила Хании. Об этом заявил зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в своем канале в Telegram.

«По запросу Ирана, поддержанному Китаем, Алжиром и Россией, наше председательство назначило внеочередное заседание СБ ООН в связи с убийством в Тегеране главы политбюро ХАМАС Хании на 16:00 по Нью-Йорку (23:00 по Москве) 31 июля», — написал дипломат.

Ранее замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что уничтожение Хании является абсолютно неприемлемым политическим убийством. Кроме того, он добавил, что это может привести к дальнейшей эскалации в регионе.

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      Максим Габриелян
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