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07:22, 31 июля 2024Россия

Три дрона ВСУ пытались ударить по региону России

Брянский губернатор Богомаз: силы ПВО сбили три украинских беспилотника

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались ударить по Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.

Украинские беспилотники обнаружили и уничтожили средства противовоздушной обороны (ПВО). Разрушений, по предварительным данным, не зафиксировали, никто не пострадал.

«Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!» — написал губернатор.

Украина пыталась ударить по Брянской области в ночь на среду, 31 июля. Тогда средства ПВО перехватили один беспилотник. Помимо этого, ВСУ выпустили дроны по Калужской и Ростовской областям.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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