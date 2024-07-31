В Совфеде ответили на слова Украины об ударе ГУР по российской авиабазе в Сирии

Климов: ГУР Украины приписывает себе события, где стреляют в сторону флага РФ

Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины сегодня приписывает себе причастность ко всем событиям, где кто-то стреляет в сторону флага России, сообщил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор ответил на заявление ГУР об ударе по российской авиабазе в Сирии.

«ГУР сейчас приписывает себе все, где кто-нибудь стреляет в сторону российского флага, включая события в Мали, например. Они там тоже себя, так сказать, приписали. Это соответствует логике действий вообще любых неонацистов и милитаристов. Поэтому задачи по демилитаризации и денацификации территории, занятой сейчас наемниками НАТО, требуется решить в полном объеме», — заявил Климов.

Ранее источник в украинских спецслужбах рассказал изданию «РБК-Украина», что ГУР Минобороны Украины нанесло удар по российской авиабазе в Сирии. Отмечается, что боевики из группировки «Химик» сначала уничтожили российскую систему радиоэлектронной борьбы, а затем нанесли удар беспилотниками.