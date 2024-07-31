Усик пообещал украинским боксерам призовые за медали на Олимпиаде-2024

Украинский боксер-тяжеловес Александр Усик пообещал соотечественникам призовые за медали на Олимпийских играх-2024. Об этом сообщил тренер Дмитрий Сосновский, слова которого приводит Reuters.
Сосновский отметил, что Усик выплатит призовые из личных средств. «За первое место положено 80 тысяч долларов, за второе — 70 тысяч, за бронзу — 50 тысяч», — раскрыл тренер озвученные Усиком суммы.
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Усик — абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе. Он победил во всех 22 поединках на профессиональном ринге. В 2012 году украинец стал олимпийским чемпионом в весовой категории до 91 килограмма.
Олимпийские игры продлятся до 11 августа. Победители и призеры получат медали, которые содержат металлический фрагмент, взятый с Эйфелевой башни.