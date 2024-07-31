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21:53, 31 июля 2024Мир

В Иране рассказали о встрече Хании накануне гибели

Посол в РФ: Хания перед гибелью встретился с высшими должностными лицами Ирана

Фото: Alaa Al Sukhni / Reuters

Лидер политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания накануне гибели встретился с высшими должностными лицами Ирана. Об этом заявил ТАСС посол Ирана в России Казем Джалали.

По его словам, в качестве главы политбюро ХАМАС и официального гостя Хания прибыл в Тегеран на инаугурацию нового президента страны Масуда Пезешкиана. Он присутствовал на церемонии, встретился и побеседовал с высшими иранскими должностными лицами и другими зарубежными гостями.

Глава политбюро ХАМАС Хания погиб ночью 31 июля. Палестинское движение подтвердило гибель одного из своих лидеров, назвав нападение вероломным и обвинив в нем сионистов.

В Иране созвали экстренное заседание Высшего совета нацбезопасности после убийства главы политбюро палестинского исламистского движения. Над крупнейшей в Иране мечетью Джамхаран подняли красный флаг мести.

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      Марина Совина
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