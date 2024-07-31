В Казахстане решили оценить честность и справедливость силовиков

В Казахстане силовиков протестируют на профессиональную добропорядочность

В Казахстане силовиков протестируют на профессиональную добропорядочность, чтобы проверить их способность выполнять свои правовые и профессиональные обязанности и полномочия честно, безукоризненно и справедливо. Тестирование планируют провести в соответствии с подготовленным казахским агентством по противодействию коррупции законопроектом, текст которого опубликовали на сайте Открытых нормативно-правовых актов Республики Казахстан.

«В целях определения способности сотрудников выполнять свои правовые и профессиональные обязанности и полномочия честно, безукоризненно, справедливо, на высоком нравственном уровне, не допуская злоупотреблений служебным положением и полномочиями, соблюдая Конституцию и законодательство Республики Казахстан, в отношении них может быть проведено тестирование на профессиональную добропорядочность», — говорится в документе.

Ранее стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отказался помиловать обвиняемого в госизмене бывшего председателя комитета национальной безопасности (КНБ) Карима Масимова. В апреле 2023 года специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны приговорил Масимова к 18 годам тюремного заключения.

11 июля в Казахстане задержали нелегально проникших на космодром иностранцев. Сообщается, что находящихся на объекте людей заметили и задержали сотрудники полиции. В числе задержанных оказались двое граждан Нидерландов и гражданин Бельгии.