В Кремле прокомментировали гибель главы политбюро ХАМАС в Тегеране

Песков: Россия осуждает атаку Израиля, в которой погиб глава политбюро ХАМАС

Россия решительно осуждает атаку Израиля, в результате которой погиб глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Мы считаем, что подобные действия направлены против попыток установления мира в регионе. Более того, они могут существенно дестабилизировать и без того напряженную ситуацию», — отметил официальный представитель Кремля.

Глава политбюро ХАМАС Хания погиб в ночь на 31 июля. Палестинское движение подтвердило гибель одного из своих лидеров, назвав нападение вероломным и обвинив в нем сионистов.

Замдиректора департамента информации и печати МИД России Андрей Настасьин подчеркнул, что убийство Хании негативно скажется на переговорах Израиля с представителями ХАМАС о прекращении огня.