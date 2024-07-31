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12:33, 31 июля 2024Мир

В Кремле прокомментировали гибель главы политбюро ХАМАС в Тегеране

Песков: Россия осуждает атаку Израиля, в которой погиб глава политбюро ХАМАС
СюжетВойна Израиля с ХАМАС
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Россия решительно осуждает атаку Израиля, в результате которой погиб глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Мы считаем, что подобные действия направлены против попыток установления мира в регионе. Более того, они могут существенно дестабилизировать и без того напряженную ситуацию», — отметил официальный представитель Кремля.

Глава политбюро ХАМАС Хания погиб в ночь на 31 июля. Палестинское движение подтвердило гибель одного из своих лидеров, назвав нападение вероломным и обвинив в нем сионистов.

Замдиректора департамента информации и печати МИД России Андрей Настасьин подчеркнул, что убийство Хании негативно скажется на переговорах Израиля с представителями ХАМАС о прекращении огня.

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      Семен Александров
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