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10:59, 31 июля 2024Экономика

В России зафиксировали рост цен на муку

Союз пекарей: в отдельных регионах мука подорожала на 20-30 процентов

Фото: Unsplash

В некоторых регионах России зафиксирован рост цен на муку, которую покупают хлебозаводы. Об этом заявил президент Российского союза пекарей Дмитрий Семенов. Его цитирует Forbes.

По его словам, с конца апреля рост составил от 20 до 30 процентов. В свою очередь, генеральный директор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов заметил, что на июнь 2024 года уровень оптовых и розничных цен на муку оказался выше значений аналогичного периода прошлого года.

В мае, как заявил исполнительный директор Национального союза хлебопечения (НСХ) Рустам Айдиев, российский мукомольный рынок и вовсе охватила паника. Продовольственная пшеница третьего класса «на воротах» мелькомбината стоила в начале лета около 17 рублей. Таким образом, был превзойден введенный Минсельхозом лимит максимальной цены, после которого государство может устраивать товарные интервенции.

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Во второй половине мая на хлебопекарном рынке мука подорожала сразу на 4-5 рублей за килограмм, а к середине июня рост цен составил до 30 процентов и больше относительно начала месяца. В центральной части России пшеничная мука высшего сорта в январе-марте стоила около 22-23 рубля за килограмм. В июне уже — 29-30 рублей. За первый сорт в январе платили 21 рубль за килограмм. В июне — по 25-26 рублей.

По данным «АБ-Центра», в середине июля розничные цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки составляли почти 98 рублей за килограмм. Год назад — 86,13 рубля. Хлеб из ржаной муки, а также из смеси ржаной и пшеничной муки продавался по 82,06 рубля за килограмм. Год назад речь шла о цене в 71,44 рубля.

До этого Минсельхоз сообщал о стабильной ситуации на рынке хлеба и муки. Рост цен с конца 2023 года оказался ниже темпов инфляции. В среднем отпускная стоимость пшеничной муки в конце июня достигла почти 25 рублей за килограмм. С конца 2023 года цены выросли почти на три процента.

В свою очередь, НСХ заявил в начале июля о росте цен на муку для хлебопекарных предприятий почти на 30 процентов. В связи с этим хлебопеки попросили ввести пошлину на экспорт муки по аналогии с зерном. Если этого не сделать, то они предсказывают дефицит сырья по адекватным ценам для нужд внутреннего рынка.

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