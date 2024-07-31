В России зафиксировали рост цен на муку

Союз пекарей: в отдельных регионах мука подорожала на 20-30 процентов

В некоторых регионах России зафиксирован рост цен на муку, которую покупают хлебозаводы. Об этом заявил президент Российского союза пекарей Дмитрий Семенов. Его цитирует Forbes.

По его словам, с конца апреля рост составил от 20 до 30 процентов. В свою очередь, генеральный директор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов заметил, что на июнь 2024 года уровень оптовых и розничных цен на муку оказался выше значений аналогичного периода прошлого года.

В мае, как заявил исполнительный директор Национального союза хлебопечения (НСХ) Рустам Айдиев, российский мукомольный рынок и вовсе охватила паника. Продовольственная пшеница третьего класса «на воротах» мелькомбината стоила в начале лета около 17 рублей. Таким образом, был превзойден введенный Минсельхозом лимит максимальной цены, после которого государство может устраивать товарные интервенции.

Во второй половине мая на хлебопекарном рынке мука подорожала сразу на 4-5 рублей за килограмм, а к середине июня рост цен составил до 30 процентов и больше относительно начала месяца. В центральной части России пшеничная мука высшего сорта в январе-марте стоила около 22-23 рубля за килограмм. В июне уже — 29-30 рублей. За первый сорт в январе платили 21 рубль за килограмм. В июне — по 25-26 рублей.

По данным «АБ-Центра», в середине июля розничные цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки составляли почти 98 рублей за килограмм. Год назад — 86,13 рубля. Хлеб из ржаной муки, а также из смеси ржаной и пшеничной муки продавался по 82,06 рубля за килограмм. Год назад речь шла о цене в 71,44 рубля.

До этого Минсельхоз сообщал о стабильной ситуации на рынке хлеба и муки. Рост цен с конца 2023 года оказался ниже темпов инфляции. В среднем отпускная стоимость пшеничной муки в конце июня достигла почти 25 рублей за килограмм. С конца 2023 года цены выросли почти на три процента.

В свою очередь, НСХ заявил в начале июля о росте цен на муку для хлебопекарных предприятий почти на 30 процентов. В связи с этим хлебопеки попросили ввести пошлину на экспорт муки по аналогии с зерном. Если этого не сделать, то они предсказывают дефицит сырья по адекватным ценам для нужд внутреннего рынка.