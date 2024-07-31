В США исчезли данные из тюрем о заключенных из России

В США исчезли данные о заключенных из России на фоне слухов об обмене

Данные о некоторых из отбывающих тюремное наказание в США гражданах РФ исчезли из базы данных Федерального бюро тюрем на фоне спекуляций о вероятно готовящемся обмене заключенными. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

«По состоянию на утро среды поиск данных в электронной базе, в том числе о россиянах Александре Виннике, Максиме Марченко, Вадиме Конощенке и Владиславе Клюшине, которых ранее осудили в США, не принес результатов», — сообщает агентство.

Авторы материала отмечают, что информация о заключении других россиянах по-прежнему доступна. В частности, они упомянули о хакере Владимире Дунаеве, который остается под стражей в тюрьме Лос-Анджелеса.

26 июня замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что начат важный процессуальный этап обмена заключенными между Россией и США. Он также подчеркнул, что прогнозирование какого-то временного диапазон, в течение которого будут предприняты те или иные дальнейшие шаги, не входит в его компетенцию.