В США заявили о проработке вопроса обмена заключенными с Россией

Кирби: Байден лично занимается вопросом нового обмена заключенными с Россией

США продолжают активно работать в направлении нового возможного обмена заключенными с Россией, американский президент Джо Байден взял этот вопрос под личный контроль. Об этом его занятии заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга для журналистов, передает ТАСС.

«Последовательно и упорно работаем над возвращением домой американцев, незаконно задержанных за рубежом, и внимание, которое президент лично уделил ситуации с (осужденными за шпионаж в России) Полом Уиланом и (журналистом) Эваном Гершковичем из The Wall Street Journal, очень пристальное», — подчеркнул Кирби.

Также американские власти продолжают поддерживать связь с российским правительством для обмена заключенными, добавил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател. Однако, отметил он, пока нет возможности предоставить какую-либо новую информацию о движении в этом направлении.

В конце июня в МИД России заявили о начале важного этапа обмена заключенными с США. Как подчеркнул замглавы российского МИД Сергей Рябков, США не должны отмахиваться от сигналов России по этому вопросу.