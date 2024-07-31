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20:09, 31 июля 2024Наука и техника

В условиях СВО создали подавляющее управление FPV-дронами средство РЭБ

Центр «Небесный воин» создал подавляющее управление FPV-дронами средство РЭБ
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

В российском учебном центре «Небесный воин» в условиях специальной военной операции (СВО) создали средство радиоэлектронной борьбы (РЭБ), позволяющее подавить управление FPV-дронами. Об этом со ссылкой на руководителя центра с позывным Пастор сообщает ТАСС.

Полсотни таких изделий центр передал российским бойцам на СВО. «Изделия показали себя хорошо. Они работают у нас против FPV-дронов, в том числе дронов на смещенных частотах. У нас сейчас враги летают на частотах от 337 до 1100 мегагерц. Все эти частоты доступны, и мы их запросто гасим», — сказал Пастор.

По его словам, как правило, беспилотники противника падают на удалении 300-400 метров от 15-килограммовой установки РЭБ, которая выпускается в вариантах для автомобиля и переноски пехотинцем.

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Ранее в Минобороны сообщили, что ремонтные батальоны Воздушно-десантных войск из состава группировки войск «Днепр» в условиях СВО занимаются, в частности, модернизацией бронетехники.

Также в июле госкорпорация «Ростех» отмечала, что российские комплексы РЭБ «искажают реальность» для систем противовоздушной обороны противника в зоне СВО.

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      Иван Потапов
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