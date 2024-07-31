В Венесуэле произошли массовые задержания участников беспорядков

Генпрокурор Сааб: более тысячи участников беспорядков задержали в Венесуэле

Более тысячи человек задержали за участие в беспорядках и акты насилия во время протестов после выборов президента Венесуэлы. Об этом сообщил генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Вильям Сааб, передает ТАСС.

Отмечается, что на данный момент задержано 1062 человека. Генпрокурор также заявил о росте числа пострадавших сотрудников правоохранительных органов и военных.

Победу на выборах президента 28 июля Венесуэлы одержал действующий глава государства Николас Мадуро, набрав 51,2 процента голосов. Его основной конкурент, оппозиционер Эдмундо Гонсалес Уррутиа, набрал 44,2 процента. Оппозиция не признала итоги выборов, после чего в стране начались беспорядки.

Ранее посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров заявил, что Россия станет одним из первых мест визита Николаса Мадуро. Он также отметил, что результаты прошедших в Венесуэле выборов заслуживают доверия.