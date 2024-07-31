Власти Венесуэлы сообщили о попытке госпереворота

Глава Минобороны Венесуэлы заявил о попытке госпереворота в стране

Глава министерства обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес сообщил о попытке государственного переворота в стране. Его слова передает издание El Colombiano.

«Мы видим государственный переворот, вновь спланированный этими правыми экстремистами, поддерживаемый североамериканским империализмом вместе с его лакеями», — заявил министр. Он подчеркнул, что венесуэльский президент Николас Мадуро и народ страны намерены оказывать сопротивление незаконному свержению власти и призвал представителей оппозиции «встать на демократический и конституционный путь».

Победу на выборах президента Венесуэлы одержал действующий глава государства Николас Мадуро, набрав 51,2 процента голосов. Его основной конкурент, оппозиционер Эдмундо Гонсалес Уррутиа, набрал 44,2 процента. Оппозиция не признала итоги выборов, после чего в стране начались беспорядки.

Ранее посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров заявил, что Россия станет одним из первых мест визита Николаса Мадуро. Он также подчеркнул, что результаты прошедших в Венесуэле выборов заслуживают доверия.