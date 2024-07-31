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14:30, 31 июля 2024Забота о себе

Врач предупредила о печальных последствиях любви к слишком горячей еде

Гастроэнтеролог Зарубина: слишком горячая еда может привести к ожогам и рубцам

Фото: worradirek / Shutterstock / Fotodom

Прием слишком горячей еды может привести к патологическим изменениям желудочно-кишечного тракта, предупредила гастроэнтеролог Евгения Зарубина. О печальных последствиях любви к очень горячим блюдам она рассказала «Газете.Ru».

По словам Зарубиной, если есть такую еду, ротовая полость, вкусовые рецепторы и терморецепторы на сосочках языка страдают первыми. «Постоянное термическое раздражение рецепторов языка может привести к уменьшению их чувствительности. Также при высокой температуре потребляемой пищи клетки эпителия погибают, а это чревато развитием ожога пищевода и желудка», — сказала врач.

Ожоги могут спровоцировать неприятные ощущения при глотании, боли в пищеводе и желудке и появление рубцов в верхних отделах ЖКТ, что потребует долгого лечения и восстановления, объяснила Зарубина. Слишком горячая пища также может привести к обострению хронических заболеваний пищевода и желудка, говорит врач. Гастроэнтеролог посоветовала есть пищу температурой 40-42 градусов. «Это чуть выше температуры внутренних органов, при ней лучше всего работает ферментная система», — заключила гастроэнтеролог.

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      Александра Лисица
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