Губерниев высказался о состоявшемся в Сене заплыве триатлонистов

Губерниев призвал обратить внимание на состояние водоемов России, а не реки Сены

Известный российский спортивный журналист Дмитрий Губерниев высказался о состоявшемся в Сене заплыве триатлонистов. В разговоре с «Лентой.ру» телеведущий отметил работу организаторов Олимпийских игр в Париже.

«Организаторы парижской Олимпиады делают все, чтобы соревнования были проведены. Молодцы», — сказал он.

При этом Губерниев призвал перенести взгляд с загрязнения Сены на загрязнение российских водоемов.

Утром 31 июля стало известно, что организаторам Олимпийских игр-2024 разрешили проводить соревнования по триатлону в реке Сена. Об этом сообщили на странице Международного союза триатлона (World Triathlon) в соцсети X.

