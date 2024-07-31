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14:57, 31 июля 2024Спорт

Губерниев высказался о состоявшемся в Сене заплыве триатлонистов

Губерниев призвал обратить внимание на состояние водоемов России, а не реки Сены

Фото: Andrew Nelles / USA TODAY Sports / Reuters

Известный российский спортивный журналист Дмитрий Губерниев высказался о состоявшемся в Сене заплыве триатлонистов. В разговоре с «Лентой.ру» телеведущий отметил работу организаторов Олимпийских игр в Париже.

«Организаторы парижской Олимпиады делают все, чтобы соревнования были проведены. Молодцы», — сказал он.

При этом Губерниев призвал перенести взгляд с загрязнения Сены на загрязнение российских водоемов.

Утром 31 июля стало известно, что организаторам Олимпийских игр-2024 разрешили проводить соревнования по триатлону в реке Сена. Об этом сообщили на странице Международного союза триатлона (World Triathlon) в соцсети X.

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      Алена Шевченко
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