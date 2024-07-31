Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:55, 31 июля 2024Россия

Жители приграничных населенных пунктов России обратились к губернатору из-за ударов ВСУ

Жители Белгородчины призвали не называть их села в отчетах из-за ударов ВСУ
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Население приграничных населенных пунктов Белгородской области обратилось к губернатору региона Вячеславу Гладкову и призвали не называть их села в отчетах из-за ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этой просьбе жителей Белгородчины в своем Telegram-канале сообщил сам Гладков.

В своем посте о поездке с инспекцией по приграничью чиновник рассказал, что исполняет просьбу белгородцев и не приводит названия поселков, так как их жители опасаются за свою безопасность.

«Они (села) находятся близко к границе, и жители переживают, что враг активизирует атаки», — объяснил опасения жителей региона Гладков.

Материалы по теме:
В Севастополе ракета ВСУ взорвалась над пляжем. Погибли дети, пострадали больше сотни людей. В атаке обвинили США
В Севастополе ракета ВСУ взорвалась над пляжем.Погибли дети, пострадали больше сотни людей. В атаке обвинили США
23 июня 2024
Дождь из кассетных бомб, детские бронежилеты и 90 секунд на спасение. Сотни тысяч россиян оказались под обстрелами ВСУ
Дождь из кассетных бомб, детские бронежилеты и 90 секунд на спасение.Сотни тысяч россиян оказались под обстрелами ВСУ
16 мая 2024
«Весь город — руины» Тысячи людей под Белгородом страдают от самых сильных обстрелов с начала СВО. Как они выживают?
«Весь город — руины»Тысячи людей под Белгородом страдают от самых сильных обстрелов с начала СВО. Как они выживают?
19 марта 2024

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва делает все необходимое для обеспечения безопасности Белгородской области от атак ВСУ из Харьковской области, однако для достижения цели требуется время.

С начала спецоперации более 1,1 тысячи жителей Белгородской области получили различные ранения. Еще более 200 человек врачи спасти не смогли.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      «Обороноспособность государства в приоритете». Госдума отказала многодетным отцам в отсрочке от мобилизации

      Медведь вынес мусорный бак из гостиницы и украл дыню

      Командира взвода из Москвы обвинили в насилии над подчиненным

      Стобалльники по ЕГЭ из одного региона России получат десятки тысяч рублей

      США захотели лишить Китай возможности получать полупроводники

      Ищущего на Кавказе родственников истощенного бойца СВО на костыле сняли на видео

      В России создали умного робота-камикадзе

      Полицейские Таиланда перехитрили обезьяну и вернули россиянке украденную сумку

      У Boeing сменился генеральный директор

      В США исчезли данные из тюрем о заключенных из России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше