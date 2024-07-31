Жители приграничных населенных пунктов России обратились к губернатору из-за ударов ВСУ

Жители Белгородчины призвали не называть их села в отчетах из-за ударов ВСУ

Население приграничных населенных пунктов Белгородской области обратилось к губернатору региона Вячеславу Гладкову и призвали не называть их села в отчетах из-за ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этой просьбе жителей Белгородчины в своем Telegram-канале сообщил сам Гладков.

В своем посте о поездке с инспекцией по приграничью чиновник рассказал, что исполняет просьбу белгородцев и не приводит названия поселков, так как их жители опасаются за свою безопасность.

«Они (села) находятся близко к границе, и жители переживают, что враг активизирует атаки», — объяснил опасения жителей региона Гладков.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва делает все необходимое для обеспечения безопасности Белгородской области от атак ВСУ из Харьковской области, однако для достижения цели требуется время.

С начала спецоперации более 1,1 тысячи жителей Белгородской области получили различные ранения. Еще более 200 человек врачи спасти не смогли.