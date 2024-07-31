Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:09, 31 июля 2024Мир

Значение поражения Мадуро в Венесуэле для России оценили

Политолог Светов: поражение Мадуро приведет к концу отношений РФ и Венесуэлы
Николас Мадуро

Николас Мадуро. Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Если в Венесуэле, где ранее произошла попытка государственного переворота после выборов президента, вновь избранный лидер республики Николас Мадуро потерпит поражение от оппозиции, то это приведет к концу отношений России и южноамериканской страны. Об этом заявил политолог и журналист Юрий Светов в интервью для Пятого канала.

«Они закончатся, этих отношений не будет. Потому что оппозиция — это чисто проамериканские силы, и одна из причин, по которой американцы поддерживают оппозицию, — необходимость оторвать Венесуэлу от России», — сказал он.

Эксперт напомнил о ситуации с Аргентиной, которая под предыдущим правительством собиралась стать членом БРИКС и подала соответствующую заявку. Однако с избранием нового президента Хавьера Милея страна изменила политический курс и фактически объявила Россию и Китай недружественными государствами.

По словам Светова, такой же сценарий может произойти в Венесуэле при приходе оппозиции к власти. «В таком случае мы можем забыть о нормальных отношениях с Венесуэлой», — заключил он.

28 июля в Венесуэле прошли выборы. В штабе Мадуро объявили о его победе с 51,2 процентом голосов после обработки 80 процентов протоколов.

После объявления результатов выборов в стране вспыхнули протесты. В Минобороны Венесуэлы заявили о попытке госпереворота.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В России продлили запрет на вывоз бензина за границу. Что будет с ценами на топливо?

      Россияне долго судились за многомиллионную выплату после гибели сына на СВО. Что решил Верховный суд?

      Снуп Догг рассказал о любви к сумкам и показал их содержимое

      Мужчина угрожал детям ружьем из окна своей квартиры в Балашихе и попался

      Россияне стали больше тратить на колу

      В Сочи пьяный россиянин стал кидаться на прохожих с ножом и попал на видео

      В Москве подросток затянулся вейпом знакомого и рухнул без сознания

      Значение поражения Мадуро в Венесуэле для России оценили

      В центре Петербурга запретили парковку самокатов и спровоцировали их скопление на окраинах

      В Госдуме решили не запрещать вебкам в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше