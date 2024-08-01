Американская теннисистка пожаловалась на условия выступления на Олимпиаде

Теннисистка из США Коллинз заявила, что получила тепловой удар на Олимпиаде

Американская теннисистка Даниэль Коллинз пожаловалась на условия выступления на Олимпийских играх-2024. Ее слова приводит AP.

Коллинз заявила, что получила тепловой удар во время турнира. «Я почти потеряла сознание, когда покинула корт, провела на медицинской койке три часа. Я перегрелась, у меня были судороги по всему телу. Условия очень жесткие», — поделилась она.

Коллинз оказалась недовольна, что ей в жару приходилось проводить по два матча — в одиночном и парном разрядах. Также теннисистка из США пожаловалась на отсутствие холодной воды на корте.

Ранее американская теннисистка Кори Гауфф раскритиковала условия проживания в Олимпийской деревне в Париже. Она опубликовала ролик под композицию Петра Чайковского из балета «Лебединое озеро» с подписью: «На десять девушек две ванные комнаты».