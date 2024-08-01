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10:20, 1 августа 2024Экономика

Американский брокер решил запретить россиянам пользоваться юанями и лирами

Брокер Interactive Brokers запретил россиянам пополнять счета в юанях и лирах

Фото: Unsplash

Американский брокер Interactive Brokers ввел запрет для клиентов из России на пополнение счетов в 12 валютных парах, в том числе юанях, турецких лирах и швейцарских франках, разрешив вывод средств в этих валютах до 30 августа. Об этом сообщает РБК.

В то же время, как написала в своем Telegram-канале независимый финансовый советник Наталья Смирнова, на вечер 31 июля письма с соответствующими уведомлениями пришли только резидентам России — сама она, будучи гражданкой РФ, но резидентом Евросоюза, сообщение не получила.

Interactive Brokers (IB) — транснациональная брокерская фирма, управляющая крупнейшей электронной торговой платформой в США по количеству сделок со средним ежедневным доходом — последовательно вводит ограничения для россиян начиная с весны 2022 года.

В июне IB запретила гражданам России открывать новые позиции в ценных бумагах Евросоюза в связи с санкциями, а в конце июля прекратила прием рублевых переводов для пополнения счетов. Возможность отправлять на счета доллары и евро для клиентов из РФ тоже свернули. В начале лета текущего года брокер перевел счета россиян с невысокой активностью в режим «только закрытие», предупредив таких клиентов, что они больше не смогут увеличивать позиции или создавать новые.

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      Дмитрий Воронин
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