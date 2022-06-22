Американский брокер перестанет принимать от россиян рубли

Interactive Brokers перестанет принимать рубли от россиян

Популярный американский брокер Interactive Brokers с 31 июля перестанет принимать от россиян рублевые переводы для пополнения счетов, пишет РБК со ссылкой на источники в компании и на рынке.

«После 31 июля IB прекратит прием переводов в рублях, более подробная информация об этом будет разослана клиентам в ближайшие несколько дней», — приводит издание слова специалиста службы поддержки брокера в ответ на обращение одного из клиентов. Другой клиент рассказал, что конвертировать рубли в доллары, а также открывать или увеличивать рублевые позиции запрещается уже сейчас.

До сих пор Interactive Brokers принимал рублевые переводы только со счетов, открытых в банках, не попавших под санкции. Собеседники издания считают, что Interactive Brokers может принудительно конвертировать рубли в доллары после 31 июля.

По их мнению, решение брокера связано с возросшей популярностью рублевых транзакций, которые, к тому же, не облагались комиссией, в отличие от операций в долларах. Многие россияне в условиях валютных ограничений использовали счета в Interactive Brokers для покупки валюты либо для ее хранения, поскольку российские власти не установили лимитов по зачислению рублей на иностранные счета.

С 14 июня Interactive Brokers запретил россиянам открывать новые позиции в ценных бумагах Евросоюза. Такое ограничение в отношении российских физических и юридических лиц прописано в санкциях со стороны ЕС. Еще раньше компания предупреждала о возможных блокировках счетов российских граждан. При этом о прекращении обслуживания россиян речи пока не идет.