Американский брокер перевел счета некоторых россиян в режим «только закрытие»

Брокер Interactive Brokers ограничил операции по некоторым счетам россиян

Американский брокер Interactive Brokers перевел счета россиян с невысокой активностью в режим «только закрытие», пишет РБК.

Таких клиентов предупредили, что они больше не смогут увеличивать позиции или создавать новые. Владельцев этих счетов попросили закрыть их или перевести к другому брокеру. Причина введения ограничений, а также ответ на вопрос о том, распространятся ли они в дальнейшем на счета с высокой активностью, пока не озвучивались.

Interactive Brokers (IB) — транснациональная брокерская фирма, управляющая крупнейшей электронной торговой платформой в США по количеству сделок со средним ежедневным доходом.

В июне 2022 года IB запретила гражданам РФ открывать новые позиции в ценных бумагах Евросоюза в связи с санкциями, а в конце июля прекратила прием от россиян рублевых переводов для пополнения счетов.