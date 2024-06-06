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12:15, 6 июня 2024Экономика

Американский брокер перевел счета некоторых россиян в режим «только закрытие»

Брокер Interactive Brokers ограничил операции по некоторым счетам россиян

Фото: Unsplash

Американский брокер Interactive Brokers перевел счета россиян с невысокой активностью в режим «только закрытие», пишет РБК.

Таких клиентов предупредили, что они больше не смогут увеличивать позиции или создавать новые. Владельцев этих счетов попросили закрыть их или перевести к другому брокеру. Причина введения ограничений, а также ответ на вопрос о том, распространятся ли они в дальнейшем на счета с высокой активностью, пока не озвучивались.

Interactive Brokers (IB) — транснациональная брокерская фирма, управляющая крупнейшей электронной торговой платформой в США по количеству сделок со средним ежедневным доходом.

В июне 2022 года IB запретила гражданам РФ открывать новые позиции в ценных бумагах Евросоюза в связи с санкциями, а в конце июля прекратила прием от россиян рублевых переводов для пополнения счетов.

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      Дмитрий Воронин
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