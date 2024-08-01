Еще один россиянин завершил выступление на Олимпиаде-2024

Пловец Сомов не прошел в полуфинал ОИ-2024 на дистанции 50 м вольным стилем

Российский пловец Евгений Сомов завершил выступление на Олимпийских играх-2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Сомов не прошел в полуфинал на дистанции 50 метров вольным стилем. Он преодолел дистанцию за 23,43 секунды и не попал в число 16 спортсменов, которые выйдут в следующий этап.

Ранее Сомов выступил еще на одной дистанции — 100 метров брассом. Он отобрался в полуфинал, однако не смог квалифицироваться в решающий заплыв.

Сомов — единственный представитель России на Олимпиаде в водных видах спорта. Он, как и другие 14 его соотечественников, выступает на Играх в Париже под нейтральным флагом.