Еще один россиянин завершил выступление на Олимпиаде-2024

Российский пловец Евгений Сомов завершил выступление на Олимпийских играх-2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Сомов не прошел в полуфинал на дистанции 50 метров вольным стилем. Он преодолел дистанцию за 23,43 секунды и не попал в число 16 спортсменов, которые выйдут в следующий этап.
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Ранее Сомов выступил еще на одной дистанции — 100 метров брассом. Он отобрался в полуфинал, однако не смог квалифицироваться в решающий заплыв.
Сомов — единственный представитель России на Олимпиаде в водных видах спорта. Он, как и другие 14 его соотечественников, выступает на Играх в Париже под нейтральным флагом.