Российский пловец вышел в олимпийский полуфинал

Россиянин Сомов вышел в полуфинал на дистанции 100 метров брассом на Олимпиаде

Российский пловец Евгений Сомов вышел в олимпийский полуфинал на дистанции 100 метров брассом. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Сомов квалифицировался с 13-м результатом. Полуфинальные заплывы состоятся вечером 27 июля.

Сомов — единственный представитель России в водных видах спорта. Он, как и другие 14 его соотечественников, выступает на Играх в Париже под нейтральным флагом.

Церемония открытия Игр состоялась 26 июля и подверглась критике. Соревнования продлятся до 11 августа.