Российский пловец вышел в олимпийский полуфинал

Российский пловец Евгений Сомов вышел в олимпийский полуфинал на дистанции 100 метров брассом. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Сомов квалифицировался с 13-м результатом. Полуфинальные заплывы состоятся вечером 27 июля.
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