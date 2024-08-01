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22:33, 1 августа 2024Мир

Иран назвал убийство лидера ХАМАС пересечением Израилем красной черты

МИД Ирана: Израиль пересек красную черту, убив лидера ХАМАС Ханию
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Alaa al-Marjani / Reuters

Исполняющий обязанности главы МИД Ирана Али Багери Кяни в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым обвинил Израиль в пересечении красной черты на фоне убийства в Иране главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, сообщается в Telegram-канале иранского внешнеполитического ведомства.

«Израильский режим пересек красную черту и поставил под угрозу мир и стабильность в регионе и мире», — заявил он.

По словам Багери Кяни, Тегеран намерен воспользоваться правом на защиту своей территориальной целостности, а также национальной безопасности.

Глава политбюро ХАМАС погиб ночью 31 июля. Палестинское движение подтвердило гибель одного из своих лидеров, назвав нападение вероломным и обвинив в нем «сионистов».

Госсекретарь США Энтони Блинкен, в свою очередь, передал Ирану послание с просьбой не отвечать на убийство Хании.

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      Марина Совина
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